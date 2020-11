한국공항공사, 세계 최초 'openBIM 기반 공항시설정보 통합관리' 국제인증

해외 공항 건설 및 운영관리 사업에도 적용 가능

[아시아경제 유제훈 기자] 한국공항공사(KAC)가 세계 최초로 개발한 개방형 건축정보모델링(open BIM) 기반 시설정보 통합관리기술인 'KAC-BIM'이 국제 인증을 받았다.

한국공항공사는 지난달 26일부터 이달 6일까지 영국에서 온라인 상으로 열린 '2020 빌딩 스마트 인터네셔널 서밋'서 KAC-BIM을 선보였다고 12일 밝혔다.

이번 서밋엔 G20국가를 비롯, 전 세계 25개국 스마트기술 및 BIM 분야 전문가들이 참여했다. 한국공항공사는 이번 서밋에 공식 초청 발표를 맡았다.

한국공항공사가 개발한 KAC-BIM 기술은 공항의 설계 및 시공 뿐 아니라 준공 후 공항운영, 시설, 자산 정보관리, 유지보수 과정가지 연결하는 openBIM 기반 정보통합모델로, 공항의 사람, 사물, 3차원 정보모델을 초연결하는 세계 최초 기술이다.

아울러 한국공항공사는 세계 최초로 공항분야에서 BIM 정보관리 국제표준규격(ISO19650) 인증을 취득, KAC-BIM의 국제적 호환 기술력을 검증 받았다. KAC-BIM 기술을 국내는 물론 해외 공항 건설 및 운영관리에도 적용할 수 있게 됐단 의미다.

손창완 한국공항공사 사장은 "공사는 공항시설의 3차원 BIM 디지털트윈을 구축해 각종 시설정보와 설계, 건설단계 정보, 유지관리 정보들을 하나의 시스템으로 묶어 지능형 제어와 자동화를 실현할 것이며, 나아가 재난이나 테러 대응에도 활용하여 진정한 스마트공항을 구축할 계획"이라면서 "이를 통해 체계화한 디지털 표준과 지침, 시스템 등 기술을 상용화해 세계 스마트공항 시장을 선도하는 역량을 확보하겠다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr