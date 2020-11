동양생명, 3분기 순이익 1079억…"보장성 중심 안정적 성장"

[아시아경제 오현길 기자] 동양생명 동양생명 082640 | 코스피 증권정보 현재가 3,455 전일대비 45 등락률 -1.29% 거래량 75,805 전일가 3,500 2020.11.12 10:44 장중(20분지연) 관련기사 동양생명, 3분기 영업이익 208억… 전년比 63.1%↓보험사 올해 2조 자본 마련…건전성 강화 '올인'동양생명, 유병자도 가입하는 '간편한내가만드는보장보험' close 은 올들어 3분기까지 당기순이익이 1079억원으로 전년 동기 대비 24.8% 감소했다고 12일 밝혔다.

매출액은 전년 동기 대비 1.6% 증가한 5조110억원을 기록했으며, 영업이익은11.4% 줄어든 1297억원에 그쳤다.

동양생명은 보장성 중심의 영업전략을 통해 안정적인 성장을 이어나갈 방침이라고 설명했다.

수입보험료 3조9424억원 가운데 보장성 보험은 1조7420억원으로 전년동기 대비 7.9% 확대됐다. 연납화 보험료(APE)는 7241억원으로, 보장성 APE는 3801억원으로 8.7% 증가했다.

총자산은 전년동기 대비 5.8% 증가한 35조5718억원, 운용자산은 4.9% 증가한 30조7760억원을 기록했다.

지급여력(RBC)비율은 지난 9월 3억달러 규모의 해외 신종자본증권 발행에 힘입어 전분기 대비 21.8%포인트 증가한 239%를 달성했다.

동양생명 관계자는 "보장성 중심의 영업전략을 지속하면서 리스크 관리와 수익성 강화를 중심으로 안정적인 성장을 이어가겠다"고 말했다.

