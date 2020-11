중소기업계, 이낙연 대표 만나 중기관련 입법 우려 전달

[아시아경제 김종화 기자]중소기업중앙회 김기문 회장과 중소기업단체장들이 국회에서 이낙연 더불어민주당 대표를 만나 중소기업 관련 입법 현안에 대해 우려 입장을 전달했다고 12일 밝혔다.

중기중앙회는 "최근 입법 현안 중 중소기업 부담 가중이 예상되는 중대재해기업처벌법 제정, 중소법인 초과유보소득 과세 방침, 공정위 전속고발권 폐지와 관련해 우려한다는 입장을 표명했다"면서 "주 52시간제 계도기간 연장 및 근로시간 유연화, 화학물질관리법 정기검사 유예 및 취급시설 기준 개정을 위한 조속한 입법 보완 등을 요청했다"고 전했다.

김기문 중기중앙회장은 "중소기업이 당면한 경제위기를 극복하고 코로나 이후를 대비할 수 있도록 중소기업 현장의견을 적극 반영한 입법추진이 필요하다"고 강조했다.

