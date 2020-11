[아시아경제 부애리 기자] 동영상 서비스 유튜브에서 12일 오류가 발생해 이용자들이 불편을 겪고 있다.

유튜브는 이날 오전 9시부터 동영상이 재생되지 않거나 버퍼링이 걸리는 등의 오류가 발생했다. 이 때문에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 온라인 세미나 등을 개최하려 했던 회사들도 불편을 겪고 있다.

이용자들은 소셜네트워크서비스(SNS) 등을 통해 불편을 호소하고 있다. 포털 사이트 실시간 검색어에 '유튜브 버퍼링'이 오르기도 했다.

유튜브는 이날 공식 트위터 계정을 통해 "현재 오류 문제를 확인하고 해결책을 모색하고 있다"고 밝혔다. 구글코리아 측도 "내부적으로 문제를 해결 중"이라고 입장을 밝혔다.

