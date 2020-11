[아시아경제 구은모 기자] 동양생명 동양생명 082640 | 코스피 증권정보 현재가 3,480 전일대비 20 등락률 -0.57% 거래량 53,925 전일가 3,500 2020.11.12 10:17 장중(20분지연) 관련기사 보험사 올해 2조 자본 마련…건전성 강화 '올인'동양생명, 유병자도 가입하는 '간편한내가만드는보장보험'동양생명, 네이버클라우드와 AI서비스 업무제휴 close 은 올해 3분기 영업이익이 208억5400만원으로 지난해 같은 기간보다 63.1% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 12일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1조7418억원으로 5.3% 줄었고, 당기순이익은 224억8400만원으로 67.5% 감소했다.

