12일 남산 인근 한양도성 유적의 발굴 상태를 보존·정비해 조성한 '한양도성 유적전시관'이 시범 운영되고 있다. 이날 전시관을 찾은 한 시민이 한양도성 축성에 사용된 구조물 등을 살펴보고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.