싱가포르 국민 육포 비첸향, 저키데이 행사…할인 판매

[아시아경제 이선애 기자] 비첸향이 베스트셀러 제품 ‘이지포크저키’ 제품을 할인 판매한다고 12일 밝혔다 . 자사의 온라인 쇼핑몰에서 진공 포장된 이지포크저키 180g을 15%할인된 가격 1만6900원에 판매한다. 이번 행사는 11일을 기점으로 한국의 빼빼로데이, 중국의 싱글데이가 있다면 싱가포르에는 저키(Jerky) 데이가 있다는 소식을 알리는 취지에서 준비했다.

비첸향의 베스트셀러인 ‘이지포크저키’는 국내산 돼지고기를 비첸향만의 전통 가공 방식으로 먹기 좋게 얇게 슬라이스해 안전하고 위생적인 진공포장방식으로 판매중인 제품이다. 담백하고 쫄깃한 박과의 매력을 그대로 즐길 수 있는 제품으로 식이조절이나 체형관리가 필요한 사람, 단백질 보충이 필요한 사람들에게 훌륭한 건강 간식으로 꾸준히 사랑받고 있다. 특히 휴대가 간편해 등산이나 외출, 아이들 간식으로도 인기를 모으고 있다.

비첸향의 ‘박과’는 육포와 비슷하다고 생각할 수 있지만 알고 보면 많은 차이점이 있다. 일반적인 육포와는 달리 전통방식을 고수하여 직접 손으로 만들며 숯불 위에서 천천히 구워 특유의 맛과 향, 형태가 조화를 이루는 것이 특징이다.

비첸향의 인기 비결은 크게 두 가지로 꼽을 수 있다. 우선 최고 수준의 원재료와 제조 방법이다. 비첸향 박과 제조를 위해 돼지고기, 소고기를 사용하는데 돼지고기는 국내산, 소고기는 호주산 청정우를 사용한다. 뿐만 아니라 연육제, 방부제, 색소, 인공향료나 MSG를 전혀 사용하지 않고 고유의 제조 방법을 이용해 박과를 만들어 일반적인 육포가 따라갈 수 없는 맛과 특유의 숯불향, 촉촉한 식감을 자랑한다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr