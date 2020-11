속보[아시아경제 최석진 기자] 추미애 법무부 장관이 12일 검찰이 한동훈 검사장의 휴대전화 비밀번호를 풀지 못하고 있는 상황과 관련, 외국 입법례를 참고해 법원의 명령 등으로 그(휴대전화 비밀번호 해제) 이행을 강제하고 불이행시 제재하는 법률 제정을 검토하도록 지시했다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr