정 총리 "강소·중견기업 발굴, 단계별 지원…스마트공장 고도화 이끌 것"

1만2000개 차세대 혁신기업 육성…글로벌 산업생태계 주도권 확보

지난달까지 스마트공장 1만8000여개 보급·기업 생산성 평균 30%↑



[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 12일 "혁신성과 잠재력을 갖춘 강소·중견기업을 발굴해 연구개발(R&D)부터 상용화 및 판로개척에 이르기까지 각 단계별로 기업규모와 특성에 맞게 지원을 강화하겠다"고 강조했다. 또한 "디지털·그린 뉴딜 등 국가핵심산업 분야에서 1만2000개의 차세대 혁신기업을 육성하는 등 다양한 대책의 추진을 통해 미래 글로벌 산업생태계의 주도권을 확보하겠다"고 말했다.

정 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 제117회 국정현안점검조정회의에서 "오늘 회의에서는 제가 항상 강조해 온 '허리가 튼튼한 항아리형 경제'를 본격적으로 실현하기 위한 '혁신형 강소·중견기업 성장전략'을 논의한다"며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "4차 산업혁명 시대 ICT 기술의 발전과 함께 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 비대면 문화가 일상화 되면서 생산·소비·유통 등 경제환경 전반에 변화가 빠르게 진행되고 있다"며 "이러한 대변혁의 시기에는 '윗물이 흘러야 아랫물도 흐른다'라는 산업화 시절 발전모델보다는 강소·중견기업이 주축이 되는 유연하고 민첩한 경제구조로의 전환이 필요하다"고 피력했다.

이날 회의에서는 '스마트 제조혁신 실행전략'도 논의됐다. 정 총리는 "정부는 스마트 공장 3만개 보급을 핵심 국정과제로 정하고 그동안 다각적으로 지원해 왔다"며 "지난달까지 1만8000여개가 이미 보급됐고 기업의 생산성이 평균 30% 증가하는 성과를 거뒀다"고 설명했다.

이어 "미국, 독일 등 제조업 강국들은 인공지능·빅데이터·사물인터넷 등 첨단기술을 접목해 수준 높은 스마트 공장을 구축하는데 적극 나서고 있다"며 "하지만 우리는 스마트 공장 보급 숫자는 많지만 그 수준은 초기 단계에 머물러 있다는 지적이 있다"고 꼬집었다.

정 총리는 "정부는 '온라인 스마트공장 1번가'를 통해 사전 컨설팅에서 사후관리까지 종합적으로 지원하고, 생성되는 데이터를 저장·분석할 수 있는 인공지능 제조 플랫폼을 구축해 스마트 공장의 고도화를 이끌어 내겠다"고 언급했다.

그러면서 "수많은 중소기업인들께서는 스마트 공장에 투자할 때 그만큼의 이익을 창출할 수 있을지 고민이 클 것"이라며 "중기벤처기업부 등 관계부처는 중소기업들이 망설임 없이 투자할 수 있도록 현장과 적극적으로 소통해 주시기 바란다"고 주문했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr