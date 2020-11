한화그룹, 2021년 점자달력 제작 및 기증

[아시아경제 황윤주 기자] 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 26,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 105,436 전일가 26,200 2020.11.10 09:34 장중(20분지연) 관련기사 ㈜한화, 충청도 지역주민들을 위한 봉사활동 진행한화 클래식 '2020' 개최…서울에서만 2회 공연공정위 한화솔루션 檢고발…"총수 누나일가 부당지원" close 그룹이 10일 '2021년 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 26,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 105,436 전일가 26,200 2020.11.10 09:34 장중(20분지연) 관련기사 ㈜한화, 충청도 지역주민들을 위한 봉사활동 진행한화 클래식 '2020' 개최…서울에서만 2회 공연공정위 한화솔루션 檢고발…"총수 누나일가 부당지원" close 점자달력' 4만부를 제작해 무료로 제공한다고 밝혔다.

' 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 26,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 105,436 전일가 26,200 2020.11.10 09:34 장중(20분지연) 관련기사 ㈜한화, 충청도 지역주민들을 위한 봉사활동 진행한화 클래식 '2020' 개최…서울에서만 2회 공연공정위 한화솔루션 檢고발…"총수 누나일가 부당지원" close 점자달력'은 지난 2000년 도움을 호소하는 한 시각장애인의 메일을 읽은 김승연 회장이 "시각장애인들도 새해를 맞이하는 기쁨을 함께 할 수 있도록 하자"라고 발의한 것을 계기로 시작돼 올해로 제작 20주년(21년차)을 맞이한 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 26,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 105,436 전일가 26,200 2020.11.10 09:34 장중(20분지연) 관련기사 ㈜한화, 충청도 지역주민들을 위한 봉사활동 진행한화 클래식 '2020' 개최…서울에서만 2회 공연공정위 한화솔루션 檢고발…"총수 누나일가 부당지원" close 그룹의 대표 사회공헌 활동이다.

2000년 5000부 제작을 시작으로 발행 10년이 되던 2009년부터는 벽걸이형과 탁상형 두 가지 형태로 구분, 각각 2만50000부씩 제작해 무료로 제공했다.

시각장애인 관련 단체들의 호응이 높아 매년 부수가 확대돼 2021년 달력까지 포함하면 누적 발행부수가 약 80만부에 이른다. 이를 쌓아 올리면 에베레스트 산 높이(8848m)보다 높다.

제작 20주년을 맞이한 올해는 시각장애인들의 실제 활용도를 반영해 탁상용 3만부, 벽걸이형 1만부를 제작했다. 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 26,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 105,436 전일가 26,200 2020.11.10 09:34 장중(20분지연) 관련기사 ㈜한화, 충청도 지역주민들을 위한 봉사활동 진행한화 클래식 '2020' 개최…서울에서만 2회 공연공정위 한화솔루션 檢고발…"총수 누나일가 부당지원" close 그룹 홈페이지와 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 26,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 105,436 전일가 26,200 2020.11.10 09:34 장중(20분지연) 관련기사 ㈜한화, 충청도 지역주민들을 위한 봉사활동 진행한화 클래식 '2020' 개최…서울에서만 2회 공연공정위 한화솔루션 檢고발…"총수 누나일가 부당지원" close 점자달력 사무국을 통해 사전 신청한 300여개 시각장애인 관련 기관, 단체 및 개인들에게 12월 중순까지 순차적으로 전달될 예정이다.

한편, 점자달력은 일반달력과 달리 점자의 손상 위험을 최소화하기 위해 조판, 인쇄 작업을 제외한 대부분의 과정을 수작업으로 진행한다.

때문에 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 26,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 105,436 전일가 26,200 2020.11.10 09:34 장중(20분지연) 관련기사 ㈜한화, 충청도 지역주민들을 위한 봉사활동 진행한화 클래식 '2020' 개최…서울에서만 2회 공연공정위 한화솔루션 檢고발…"총수 누나일가 부당지원" close 그룹은 점자 전문 출판·인쇄 사회적 기업인 '도서출판 점자'와 함께 제작하고 있으며, 꼼꼼한 전문가 검수는 물론 실제 사용자인 시각장애인들의 의견을 수렴해 제작 과정에 반영하고 있다.

실제로 시각장애인 대상 이용자 의견을 반영해 1급~6급 시각장애인 모두가 점자달력을 활용할 수 있도록 달력의 숫자 크기와 농도 등을 보완하는 한편, 절기와 기념일, 음력 날짜까지 점자로 별도 표기하는 등 실제 이용하는 시각장애인들의 눈높이에 맞춰 제작하고 있다.

특히, 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 26,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 105,436 전일가 26,200 2020.11.10 09:34 장중(20분지연) 관련기사 ㈜한화, 충청도 지역주민들을 위한 봉사활동 진행한화 클래식 '2020' 개최…서울에서만 2회 공연공정위 한화솔루션 檢고발…"총수 누나일가 부당지원" close 점자달력은 시각 장애인과 비장애인이 구분 없이 사용할 수 있어 서로를 이해하고 차별 없는 문화를 만들어가는데 기여하고 있다는 평가를 받고 있다.

한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 26,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 105,436 전일가 26,200 2020.11.10 09:34 장중(20분지연) 관련기사 ㈜한화, 충청도 지역주민들을 위한 봉사활동 진행한화 클래식 '2020' 개최…서울에서만 2회 공연공정위 한화솔루션 檢고발…"총수 누나일가 부당지원" close 그룹 관계자는 " 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 26,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 105,436 전일가 26,200 2020.11.10 09:34 장중(20분지연) 관련기사 ㈜한화, 충청도 지역주민들을 위한 봉사활동 진행한화 클래식 '2020' 개최…서울에서만 2회 공연공정위 한화솔루션 檢고발…"총수 누나일가 부당지원" close 점자달력은 시각장애인들에게 오늘과 내일이라는 의미를 심어주고 일정 관리를 스스로 해결할 수 있게 해줘 한 해를 스스로 계획할 수 있도록 도움을 준다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

