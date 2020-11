"박지원 국정원장, 10일 스가 日 총리 예방 조율"(종합)

[아시아경제 김은별 기자] 일본을 방문 중인 박지원 국가정보원장이 스가 요시히데 일본 총리와의 면담을 조율 중인 것으로 전해졌다.

9일 현지 민영방송 TBS 등에 따르면, 박 원장은 10일 총리 관저에서 스가 총리를 예방하는 방향으로 최종 조율 중이다. 만남이 성사될 경우 일제 강점기 강제징용 피해자 문제 등 한일 관계의 주요 현안에 관한 의견 교환이 이뤄질지 주목된다.

박 원장은 스가 정권 발족 후 처음으로 일본을 방문한 한국 정부 고위 인사다. 따라서 이번 계기로 양국 간 대화가 활발해지는 계기가 될 것이라는 관측도 나온다.

그는 전날 집권 자민당 2인자인 니카이 도시히로 자민당 간사장을 만났다. 박 원장과 니카이 간사장은 20년 이상 의형제 수준의 관계를 이어온 것으로 잘 알려져 있다. 박 원장은 2000년 문화관광부 장관 시절 당시 운수성 장관이던 니카이와 한일 관광교류, 항공 증편 문제 등을 논의하는 등 긴밀하게 협력했다. 박 원장이 대북 송금 사건으로 수감됐을 때 니카이 간사장이 면회하고 내복을 보낼 정도로 긴밀한 사이였던 것으로 알려져 있다.

이들은 지난 8일 면담에서 강제징용 등 한일 관계의 현안과 북한 정세 등 지역 과제에 관해서 의견을 교환했다고 TBS는 전했다.

박 원장은 9일에는 기타무라 시게루 일본 국가안전보장국장, 다키자와 히로아키 내각정보조사관과 각각 면담했다.

앞서 NHK방송도 박 원장의 일본 방문에 대해 보도하고, "한국 고위급 인사가 일본을 방문하는 것은 처음"이라고 전했다. 또 "일제 강제징용 노동자 배상 문제 등 한일 갈등 현안에 대해 의견을 나눌 가능성이 있다"고 덧붙였다.

박 원장의 방일에 이어 이달 12~14일에는 한일의원연맹 소속 한국의 국회의원들도 한일관계 개선을 모색하기 위해 일본을 방문한다. 방일단은 일본 측 파트너인 일한의원연맹과 회동할 예정이다.

