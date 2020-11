무안군, 공감·소통으로 복지 문화 만들겠다

사회복지 공무원 업무 연찬회 ‘성료’

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 지난 4일 군청 상황실에서 지난 2017년 7월 이후 임용된 사회복지전담공무원 27명을 대상으로 업무 연찬회를 개최했다고 9일 밝혔다.

이번 연찬회는 사회복지 분야 직원 간 지식을 공유하고 상호 소통해 효율적으로 업무를 수행하기 위해 ‘공감과 소통으로 꽃피우는 복지 무안’을 주제로 2개 과 8개 팀별로 교육을 했으며 직무교육과 함께 협조 사항을 전달하는 방식으로 진행됐다.

또한, 청렴 의식 고취를 위한 공직자 행동강령 주요사례와 공정하고 신속한 복지서비스 제공을 위한 교육을 해 친절과 청렴 마인드를 함양할 수 있는 시간이 됐다.

김산 군수는 “이번 연찬회를 통해 업무역량을 향상해 군민에게 친절하고 본인에게는 자신감 넘치는 공직자로 거듭나 주기를 바란다”고 당부했다.

한편, 무안군은 날로 복잡 다양해지는 행정에 발맞추기 위해 앞으로도 분야별 업무 연찬회를 꾸준히 개최할 방침이다.

