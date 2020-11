[아시아경제 김민영 기자] Sh수협은행이 올해 3분기까지 2086억원을 벌어들였다.

수협은행은 9일 연 경영전략회의에서 누적 3분기 당기순이익 2086억원을 달성했다고 밝혔다. 이 회사의 총자산은 51조7827억원, 고정이하여신(NPL)비율은 0.48%를 기록했다.

이동빈 수협은행장은 "코로나19 속에서도 3분기 실적 달성을 위해 최선을 다해준 직원들께 감사하다"며 "고객 기반 확대와 디지털 금융 분야에 대한 꾸준한 관심과 노력으로 지속성장하는 수협은행을 만들자"고 당부했다.

