[아시아경제 오현길 기자] 삼성화재 노동조합이 회사를 상대로 밀린 수당을 지급하라며 소송을 냈다.

9일 삼성화재 노조는 서울중앙지방법원에 연장근로수당 등 회사가 그동안 제대로 지급하지 않은 각종 수당 지급을 요구하는 소송을 제기했다고 밝혔다.

노조측은 회사가 각종 수당을 산정할 때 기준이 되는 통상임금에 '기본급', '전환금', '자격수당'만 반영하고, '성과급', '식대보조', '교통비' 등을 빠뜨려 수당을 덜 지급했다고 주장했다.

앞서 노조는 지난 6월 서울고용노동청에도 같은 내용을 담은 진정서를 제출했었다.

삼성화재 관계자는 "진정서 제출과 관련해서 현재 노동청 답변을 기다리고 있는 상황"이라고 설명했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr