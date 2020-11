국민은행 "KB굿잡 온라인 취업박람회 구직자 8만명 몰려"

취업컨설팅부터 화상면접까지

[아시아경제 박선미 기자]KB국민은행은 오는 13일까지 진행하는 2020 제2차 KB굿잡 우수기업 온라인 취업박람회에 구직자 8만명이 몰리는 등 성황리에 개최 중이라고 9일 밝혔다.

이번 온라인 취업박람회는 전국 330여개 우수 중소·중견기업이 참여했다. 뿐만 아니라 구직자들을 위한 다양한 취업지원 콘텐츠와 이벤트를 진행함에 따라 개최 첫날인 지난 2일부터 7일 동안 8만명이 넘는 구직자가 참여하는 등 큰 호응을 얻고 있다.

상반기 개최됐던 온라인 취업박람회보다 더욱 풍성한 콘텐츠를 준비했다. 기존에 제공하던 취업컨설팅, 직업심리검사 등의 콘텐츠와 더불어 인공지능(AI), 자율주행, 데이터 사이언티스트 등 4차 산업혁명시대에 맞는 트렌디한 업종들의 채용트렌드를 동영상강의로 제공하고 있다.

또한 KB굿잡 유관기관인 동반성장위원회와 함께 유명 유튜버(중낳괴 이과장, 인싸담당자)가 우수 대기업협력사에 직접 방문해 해당 기업의 급여, 복지, 사내문화 등을 구직자에게 생생하게 소개하는 ‘PR챌린지’ 콘텐츠를 제공해 많은 구직자들의 관심을 얻고 있다.

구직자들의 구직활동을 응원하기 위해 다양한 이벤트도 준비했다. ‘KB굿잡 사이트·모바일앱을 통한 신규회원가입 → 박람회 참가신청 → 입사지원, 화상면접’의 구직 프로세스별 경품 증정 이벤트를 준비해 취업의 전 과정을 단계별로 지원하고 있다.

KB국민은행 관계자는 “코로나19로 얼어붙은 취업시장에서 조금이나마 구직자들에게 힘이 되기 위해 구직 프로세스를 단계별로 지원하는 이벤트 등 다양한 콘텐츠를 준비했다”며, “11월 13일까지 개최되는 이번 온라인 취업박람회에 구직자 여러분의 많은 관심과 성원을 부탁드린다”고 말했다.

