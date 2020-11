창작 뮤지컬 '세종, 1446' 블루스퀘어에서 뮤지컬 콘서트

[아시아경제 박병희 기자] 창작 뮤지컬 '세종, 1446'의 뮤지컬 콘서트가 오는 11월29~30일 서울 용산구 블루스퀘어 아이마켓홀에서 개최된다.

'세종, 1446' 뮤지컬 콘서트는 한글날인 지난 10월9일 '더불어 노래하다'라는 제목으로 온라인으로 생중계된 바 있다. '세종, 1446'의 제작사 HJ컬쳐는 당시 온라인 생중계를 본 시청자들의 본 공연 요청에 힘입어 이번 무대를 마련했다고 전했다.

'세종, 1446' 뮤지컬 콘서트 '더불어 노래하다'에서는 12인조 오케스트라와 25명의 배우가 출연해 하이라이트 넘버 시연이 아닌 넘버 전 곡과 함께 드라마를 선보인다.

뮤지컬 '세종,1446''은 세종대왕의 일대기를 그린 작품으로 세종대왕이 왕이 된 순간부터 그의 마지막까지의 대서사시를 녹여낸 작품이다. 백성을 사랑하는 애민(愛民)에 근간을 두고 창의와 혁신을 구현했던 세종대왕의 모습 뿐만 아니라 그의 고민과 고뇌를 다루어 인간 '이도'의 모습을 조명했다. HJ컬쳐와 세종대왕릉이 있는 여주시가 공동 제작했으며 2017년 트라이아웃 공연을 시작으로 영국 웨스트엔드 워크숍과 리딩 쇼케이스를 거쳐 2018년 초연, 2019년 재연 공연을 마쳤다.

오는 29~30일 공연에서는 '세종' 역에 정상윤과 박유덕, 피로 조선을 다진 세종의 아버지 '태종' 역에 남경주와 김주호, 세종과 함께 길을 걸어 간 '소헌왕후' 역에는 박소연과 김지유, 세종의 숙적이자 다른 세상을 꿈꾼 '전해운' 역에 이준혁, 세종의 형제이자 지기로 1인 2역의 '양녕/장영실' 역에는 박정원과 황민수, 조선을 지키는 검 '운검' 역에 이지석이 출연한다. 또한 판소리와 아니리로 관객의 흥을 돋우고 해설자의 역할을 하는 도창이 등장해 색다른 재미와 감동을 선사할 예정이다.

