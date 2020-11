[아시아경제 김철현 기자] 휴테크산업은 세계 최대 음반사 중 하나인 유니버설뮤직과 전략적 제휴를 체결하고 최근 출시한 '카이 RES7 아트모션'과 '카이 ELS7 아트모션'에 마사지 음원을 탑재했다고 9일 밝혔다.

휴테크는 총 5곡을 신제품 안마의자에 탑재해 각 재생곡의 박자와 리듬, 멜로디 라인에 따라 음파진동 마사지의 강도와 마사지 모션이 변화할 수 있는 기술을 적용했다. 휴테크는 이미 2018년 출시한 '카이 SLS9 임페리얼 블루' 안마의자에 뮤직싱크 기술을 탑재해 힐링 음원을 마사지 기술과 결합한 바 있다.

휴테크 괸계자는 "추후 출시 예정인 신제품에도 유니버설뮤직과 제휴를 맺은 음원을 탑재할 방침"이라며 "다양한 마사지 힐링 콘텐츠를 지속 개발할 계획"이라고 말했다.

