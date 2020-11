bhc치킨 ‘해바라기 봉사단’, 무료급식 봉사활동에 구슬땀 흘려

밥퍼나눔운동본부 무료 급식소에서 배식과 소독 활동 진행, 간식으로 빵과 음료 제공

[아시아경제 이선애 기자] bhc치킨은 대학생 봉사 단체인 ‘해바라기 봉사단’이 본격적인 겨울을 앞두고 무료 급식소를 찾아 배식 봉사와 방역 활동을 펼쳤다고 9일 밝혔다.

’해바라기 봉사단‘ 4기 2조는 지난 4일 서울 동대문구에 위치한 밥퍼나눔운동본부을 방문해 깨끗한 환경 속에서 어르신들이 따뜻한 점심 한 끼를 드실 수 있도록 식사 준비에 바쁜 주방에 일손을 보탰다.

해바라기 봉사단원들은 이른 아침 밥퍼나눔운동본부가 운영하는 무료 급식소를 찾아 다양한 반찬과 국, 밥 등 한 끼 식사를 위한 준비를 시작으로 봉사활동을 진행했다. 이어 정성스럽게 반찬을 담아 전달하는 등 배식 활동을 이어나갔으며 식사 후 설거지와 주방 환경 정리에 구슬땀을 흘렸다.

이후 봉사단원들은 어르신들을 위해 간식으로 미리 준비해 간 빵과 음료를 나누어 드리며 적적하신 어르신들과 말벗이 되어드리는 등 즐거운 시간을 가졌다. 이어서 감염에 취약한 어르신들의 건강을 위해 테이블 소독 등 방역 활동으로 봉사활동 마무리했다.

이번 봉사활동은 사회적 거리두기가 계속 진행되고 있어 손 소독과 마스크 착용, 비닐장갑 착용 등 방역 지침을 철저히 준수한 가운데 진행되었다.

봉사에 참여한 단원들은 정성을 담아 한 끼를 대접하면서 따뜻한 대화를 통해 잠시나마 어르신들의 외로움을 덜어줄 수 있어서 보람 있는 하루였다며 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 돌봄이 더욱 필요해진 취약계층에 대한 국민적 관심을 부탁했다.

한편 대표적인 대학생 봉사단체로 자리 잡은 ‘해바라기 봉사단’은 현재 4기가 활동하고 있으며 오는 12월까지 도움이 필요한 다양한 곳에서 활동을 이어나갈 예정이다.

김동한 bhc치킨 홍보팀 부장은 “어려운 여건 속에서도 이어지고 있는 해바라기 봉사단의 활동이 나눔이라는 의미를 지역 사회에 확산하는데 밑거름이 되고 있다”며 “내년에도 봉사단의 활동을 계속 이어나가 나눔과 상생을 통해 우리 사회가 더욱 건강해질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr