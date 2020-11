우리 동네 성범죄자 신상정보, 이제 '카카오톡'으로 확인한다

연말까지는 우편 고지 병행

내년부터 모바일 미열람자에 한해 우편 고지

[아시아경제 이현주 기자] 자신이 살고 있는 동네의 성범죄자 신상 정보를 '카카오톡'으로도 확인 할 수 있게 된다.

여성가족부는 이번 달 25일부터 이런 방식의 성범죄자 신상정보 모바일 고지를 실시한다고 9일 밝혔다.

그동안 19세 미만 아동·청소년 보호 가구 세대주에게 성범죄자 신상정보가 우편으로 고지됐으나 발송에서 수신까지 3~5일 시간이 소요되고 배송지연, 분실, 개인정보 노출 등 불편함이 지적돼 왔다.

올해 말까지는 모바일 고지 시범 운영기간으로 우편과 모바일이 병행 실시된다. 내년부터는 모바일 고지서 미열람자에게만 우편 고지서가 발송될 예정이다.

성범죄자 신상정보 모바일 고지서 수신, 열람을 원하는 세대주는 카카오톡 및 카카오페이에 가입한 후 본인 인증절차를 거치면 된다.

이정옥 여가부 장관은 "성범죄자 신상 정보 공개와 고지 제도를 지속적으로 개선해 우리 아이와 가족들이 성범죄로부터 안전한 환경에서 살아갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr