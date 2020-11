달리던 시내버스 화재, 운전기사 빠른 대처로 큰 피해 막아

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 순천에서 달리던 시내버스에서 불이나 자칫 인명 피해로 번질 뻔했으나 운전기사의 침착한 대처와 차량에 갖춰둔 소화기 덕분에 큰 피해를 모면했다.

8일 순천소방서에 따르면 이날 오후 1시 59분께 전남 순천시 서면 도로를 달리던 시내버스 오른쪽 바퀴에서 불이 났다.

운전기사 이모(63) 씨가 신호대기 중 메케한 냄새를 맡고 버스에서 내려 화재를 인지했고, 버스에 타고 있던 다수의 승객을 차량 밖 안전지대로 대피시켰다.

이어 이씨는 차량 내 소화기로 화재 진화에 나서 소방대가 도착하기 전 차체 일부만 태우고 불은 꺼졌다.

하수철 순천소방서장은 “운전기사 이씨의 용기와 차량에 비치한 소화기가 큰 화재를 막고 피해를 최소화했다”고 말했다.

소방 당국은 브레이크 장치가 과열돼 불이 난 것으로 보고 화재 원인을 파악 중이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr