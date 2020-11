김경수 지사 항소심 참석자 가족 확진에 8일 일정 취소

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 김경수 경남지사가 항소심 선고 공판 당시 자신과 접촉했던 방청인 중 한 명의 가족이 8일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받아 공식 일정을 모두 취소했다.

경남도는 서울고법에서 열린 김 지사의 항소심 선고 공판 때 참석자 한 명의 가족이 코로나19 확진 판정을 받았다고 8일 밝혔다.

이 재판 참석자와 가까운 거리에 있었던 김 지사는 행사에 참석하지 않는 것이 좋겠다는 경남도 보건 담당자의 권유에 따라 이날 행사 불참을 결정했다.

김 지사는 이날 오후 2시 통영에서 열린 경남도 그린뉴딜 아이디어톤 행사와 제14회 이순신 장군배 국제요트대회 시상식에 참석할 예정이었다. 도는 김 지사가 확진자 접촉자와 직접 접촉은 하지 않아 검사 대상은 아니라고 설명했다.

김 지사는 “오랜 기간 행사를 준비하고 참여한 관계자와 도민께 송구한 마음”이라며 “직접 참석하지는 못하지만, 경남의 그린뉴딜 추진과 해양레저관광 활성화를 위해 계속 노력해 가겠다”고 말했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr