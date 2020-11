SK텔레콤, 최남단 '이어도' 해양과학기지에 5G망 구축

[아시아경제 김흥순 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 227,000 전일대비 4,000 등락률 +1.79% 거래량 356,362 전일가 223,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 [주간HOT종목]개인, SKT '사자'…호실적+자회사 덕분SKT, 글로벌 텔레콤 어워드서 '최고 통신사' 등 2개 부문 수상SKT, 도이치텔레콤과 5G 기술 합작사 설립…"12조 시장 공략" close 은 우리나라 남쪽 가장 끝에 위치한 이어도 해양과학기지에 국내 최초로 5G 기지국을 구축했다고 8일 밝혔다.

이이도 해양과학기지는 최남단 마라도에서 서남쪽으로 약 150㎞ 떨어진 이어도 위에 구축된 기지로 우리나라 해양 연구와 기상 관측을 수행하는 곳이다.

해양과학기지에서 실시간으로 수온, 파랑, 풍속, 방사능 등 해양 현상을 실시간 모니터링해 국립해양조사원에 데이터를 전송하는데 시간이 오래 걸렸다. 또, 연중 3분의 1 이상 안개가 발생하는 기후 때문에 원활한 통신 서비스 이용이 어려웠다.

SK텔레콤은 이를 극복하기 위해 해양과학기지에 ▲5G 인프라 구축 ▲위성통신망과 5G망 연동 위한 전송망 증설 ▲기지 내 CCTV와 연동 지원 등을 제공했다.

이를 통해 해양과학기지는 기지 주변 탐사선과 해양측정장비 간 디지털 위치와 정보를 빠르게 수집·분석할 수 있고 이를 연구원의 태블릿이나 휴대폰 등으로 실시간 제공이 가능하다.

SK텔레콤은 "이어도 해양과학기지의 엔지니어가 직접 기지에 가지 않아도 기지 상황 모니터링과 탐사선, 수중 글라이더 등 선박운항관리 점검과 유지보수 등이 가능하다"고 설명했다. 해양관측 외에도 초고화질 CCTV를 통해 이어도 주변 실시간 이상징후를 탐지할 수 있다.

강종렬 SK텔레콤 ICT Infra센터장은 "앞으로도 육지를 비롯해 해상까지 다양한 생활권에서 고품질 5G 서비스 제공이 가능할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr