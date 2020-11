독감백신 접종 후 사망신고 누적 97명…"96명은 인과성 낮아"

나머지 1명은 역학 조사 중

국가 예방접종 사업 계속

[아시아경제 김민영 기자] 올해 독감 백신 접종 후 숨졌다고 신고된 건수가 97명에 이르는 것으로 파악됐다. 국가 예방접종 사업 중단은 고려대상이 아니라고 질병관리청이 밝혔다.

7일 질병청에 따르면 '2020∼2021절기 인플루엔자(독감) 예방접종'을 시작한 뒤 이날 0시까지 백신 접종 후 며칠 이내에 사망한 것으로 신고된 사례는 총 97명으로 확인됐다.

지난 5일 0시까지 신고된 94명과 비교하면 3명이 늘었다.

질병청은 97명의 사망 원인을 조사한 결과 96명은 백신 접종과의 연관성이 확인되지 않았다고 밝혔다. 나머지 1명에 대해서는 역학 조사를 하고 있다.

사망자 연령대별로 보면 70대 이상이 81명(83.5%)으로 대부분이었다. 60대와 60대 미만은 각 8명이었다.

사망 신고 시점은 만 70세 이상 어르신 국가 예방접종 지원 사업이 시작된 10월셋째 주(10월19~25일)에 몰렸다.

지역으로 나누면 경기(14명), 서울(13명), 경남(11명), 전북(10명), 대구(9명), 전남·경북(각 8명) 등 7개 지역에서 75.3%(73명)가 신고됐다.

인플루엔자 예방접종 뒤 사망까지 걸린 시간이 48시간 이상인 경우가 60명(61.9%)이었고, 24시간 미만인 경우는 17명(17.5%)이었다.

질병청은 "현재까지 사망 사례 97건 가운데 96건에 대한 역학조사, 기초조사, 부검 결과 등을 검토한 결과 모든 사례에서 백신 이상 반응으로 추정되는 소견이 없었다"고 설명했다.

또 "(사망자들은) 기저질환 악화, 명백한 기타 사인, 임상적으로 사망에 이르게 한 다른 사인 등이 발견됐다"며 "사망과 예방접종 간의 인과성은 인정되지 않아 백신 재검정이나 국가 예방접종 사업 중단을 고려할 상황이 아닌 것으로 판단했다"고 했다.

