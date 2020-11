통신비 지원에 물가상승률 다시 0%대…'저물가' 이어질까

10월 소비자물가동향

소비자물가 0.1%↑

근원물가 0.3%↓…20년11개월來 최저

"통신료 지원은 일회성…11월 물가엔 영향 없을 것"

[아시아경제 주상돈 기자] 지난달 근원물가는 0.3% 하락하며 약 21년 만에 최저치를 기록했다. 소비자물가 상승률은 다시 0%대를 기록했다. 반면 전셋값은 최근 전세대란 영향에 급등했다.

최근 통계청이 발표한 10월 소비자물가동향에 따르면 소비자물가지수는 105.61(2015=100)으로 전년 동월 대비 0.1% 상승했다. 전월 1.0%보다 0.9%포인트 하락하며 다시 0%대의 상승률을 보였다.

기조적인 물가상승률의 범위를 경제협력개발기구(OECD) 기준의 식료품과 에너지 관련 품목을 제외한 317개 품목으로 작성하는 식료품 및 에너지제외지수(근원물가)는 전년 동월 대비 0.3% 하락했다. 1999년 11월(-0.1%)이후 20년 11개월만의 최저치다.

전체 460개 품목 중 구입 빈도가 높고 지출비중이 높아 가격변동을 민감하게 느끼는 141개 품목으로 작성되는 생활물가지수는 전년 동월 대비 0.7% 낮아졌다. 다만 이중 식품은 전년 동월 대비 4.7% 상승했다. 특히 신선식품지수는 1년 전보다 19.9% 뛰었다. 9월(21.5%)보다는 상승률이 둔화됐지만 여전히 급등세를 보이고 있는 것이다. 신선채소와 신선과실이 전년 동월 대비 각각 20.3%, 28.9% 올랐다. 신선어개는 6.3% 상승했다.

전반적인 저물가 상황에도 주거비 부담은 되레 커졌다. 집세가 0.5% 올랐다. 2018년 8월(0.5%) 이후 가장 높은 수준이다. 세부적으로 전셋값은 0.6% 올라 지난해 2월(0.6%) 이후 20개월 만의 최대 상승률을 기록했다. 월세도 9월에 이어 10월에도 0.3% 올랐다. 이는 2016년 11월(0.4%) 이후 최대 상승폭이다.

안형준 통계청 경제동향통계심의관은 "(10월 물가는)통신비 2만원 지원에 휴대전화 요금이 내려간 영향"이라며 "통신비 지원은 일회성이므로 다음 달에는 통신비로 인한 물가 인하 효과가 사라져 상승 요인이 있다"고 전망했다.

