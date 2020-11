[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 7일 새벽 3시40분께 대구시 북구 침산동 17층 짜리 아파트 1층에서 불이 났다.

이 불로 아파트 주민 가운데 1명이 숨지고, 1명이 대피 과정에서 골절상을 입었다. 또 13명이 연기를 마셔 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다. 불이 난 아파트 내부와 가재도구 등도 탔다

불은 아파트 내부를 거의 모두 태우고 50분 만에 완전히 진화됐다. 소방당국은 차량 44대와 대원 100여명을 투입했다.

경찰과 소방당국은 피해 규모와 화재 원인 등을 조사하고 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr