성북구 ‘위기가구 긴급생계비’ 20일까지 신청기간 연장

신청 못해 지원 못받는 구민 없도록 11월20까지 신청 기간 14일 연장...보다 많은 위기가구 지원 위해 신청 서류 간소화, 위기사유 기준 완화

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(이승로 구청장)가 코로나로 소득이 감소한 저소득 가구에 최대 100만원을 지원하는 ‘위기가구 긴급생계지원금’ 신청 기간을 연장한다.

기존 11월6일까지 마감이었던 신청 기간을 2주 더 연장, 11월20일까지 접수를 받는다. 단, 복지로 온라인 접수는 11월6일자로 마감됐고 현장 접수만 연장돼 거주지 동주민센터에서 추가 연장 접수를 받는다.

또, 더 많은 구민을 지원하기 위하여 근로?사업 소득이 코로나19 이전 대비 25% 이상 감소한 저소득가구으로 설정했던 대상 기준을 완화해 25% 이하로 감소한 경우에도 신청할 수 있도록 기준을 완화했다. 단, 소득이 25% 이상 감소한 경우 우선 지급하고 25% 이하 감소 가구에는 시군구별 예산 범위 내에서 소득 감소를 확인해 감소율 등 순으로 지급한다는 계획이다. 기존 가구원 전체 소득의 합이 기준 중위소득 75% 이하, 재산 6억 기준은 유지된다.

지원금은 11월부터 12월 사이 신청한 계좌에 현금으로 1회 지급한다. 가구별 지원금은 ▲1인 가구 40만원 ▲2인가구 60만원 ▲3인 가구 80만원 ▲4인 가구 이상은 100만원이다.

성북구 거주 위기가구 긴급생계지원 관련해 궁금한 내용은 성북구청 전담 콜센터와 관할 주민센터에 문의하면 된다.

이승로 성북구청장은 “신청 기간 연장이 된만큼 신속히 구축한 전담 콜센터, 조사전담TF팀으로 코로나19로 생계에 어려움을 겪는 성북구 주민들을 위해 긴급 생계비가 신속하고 정확하게 지급될 수 있도록 행정력을 집중하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr