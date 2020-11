문정인 특보 "트럼프 이후 다자협력 색채 잃어…지금이 다자주의 복원 다룰 적기"

"미·중 갈등 격화, 다자협력 통해야 문제해결 가능"…바이든 대통령 돼도 미중갈등은 지속될 것

송영길 국회 외통위원장 "미·중 접점 찾아야…한국도 역할 필요"

[아시아경제 임철영 기자] "트럼프 대통령이 미국 행정수반이 되고 나서 다자협력 자체가 색채를 잃었다."

문정인 대통령 통일외교안보 특보가 6일 제주에서 열린 제15회 평화와 번영을 위한 제주포럼 '세계지도자세션: 다자협력을 위한 새로운 리더십' 세션에서 이 같이 평가하면서 "지금이야말로 어떻게 하면 다자주의를 복원시킬 수 있을 지 다뤄야할 때"라고 말했다.

그는 특히 미·중 갈등이 격화되고 있는 상황에서 반드시 다자협력이 필요하다는 점도 강조했다. 문 특보는 "다자협력이 반드시 있어야 하고 다자협력이 있어야 문제 해결이 가능하다"면서 "헤게모니 경쟁은 계속 되겠지만 반드시 피해야할 것은 대가를 치른다든지 잘못될 길로 가는 것"이라고 말했다.

그러면서 그는 "조 바이든 후보가 대통령이 돼도 중국 압박은 여전할 것으로 본다"고 진단했다.

글로벌 연대의 필요성도 제안했다. 문 특보는 "뜻이 있는 국가들이 탄탄하게 뭉쳐 포스트 코로나 시대에 힘을 합쳐야 한다"면서 "한국, 유럽연합(EU), 일본, 호주 등 국가들이 앞장서서 글로벌 연대를 끌어가야 한다"고 조언했다.

이날 문 특보와 자리를 같이한 송영길 국회 외교통일위워회 위원장은 미·중 갈등과 관련해 양국이 타협을 해야한다고 언급했다. 그는 "미국이 중국을 포위해도 무너지기 힘들다고 본다"면서 "미국과 중국이 타협해 글로벌 이슈에 공동대응하고 접점을 찾아야 한다"고 말했다.

이어 "미·중이 접점을 찾을 수 있을 것으로 보고 한국도 역할을 찾아야 한다"고 덧붙였다.

세션에 화상으로 참가한 마테오 렌치 전 이탈리아 총리는 이번 미국 대선에서 바이든 후보가 당선될 것으로 전망하면서 "바이든 후보는 다자주의를 지향하고 역량을 갖춘 분"이라면서 "아시아와 유럽에 대해서도 비전을 가지고 있는 인물"이라고 평가했다.

앞서 문재인 대통령은 개회식 기조연설을 통해 "다자적 평화체제야말로 한반도와 동북아 평화에 반드시 필요한 정신"이라고 밝혔다.

문 대통령은 "올해 한국전쟁 발발 70주년을 맞았다. 정전협정이 체결됐지만, 평화협정이 체결되지 않아, 한국은 아직도 전쟁이 완전히 끝나지 않았고, 전쟁으로 인한 고통과 슬픔도 끝나지 않았다"고 말했다.

문 대통령은 "평화는 여전히 한국의 오랜 숙원이다. 한국은 한반도에서 전쟁을 완전히 끝내고 비핵화와 항구적 평화를 이루기 위한 노력을 결코 멈추지 않을 것"이라며 "동북아 전체의 평화와 번영을 위해서도 한반도의 평화가 반드시 필요하다"고 강조했다.

특히 문 대통령은 2018년 평창 동계올림픽을 다자적 평화체제의 사례로 들었다. 문 대통령은 "평화올림픽으로 성공한 2018년 평창 동계올림픽은 남·북의 결단과 다자협력이 한반도에 평화를 가져올 수 있고, 세계 평화에 기여할 수 있다는 사실을 극적으로 보여줬다"고 말했다.

문 대통령은 "남과 북은 감염병과 가축 전염병, 자연재해를 함께 겪으며 생명과 안전의 공동체임을 거듭 확인하고 있다"면서 "연대와 포용의 정신이 담긴 ‘동북아시아 방역·보건협력체’가 서로의 생명과 안전을 지키고, 한반도와 동북아, 나아가 세계 평화를 향한 길을 열 것이라 확신한다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr