정세균 국무총리가 6일 인천국제공항 제1여객터미널 계류장에서 열린 '2020 국가 대테러 종합훈련'에서 안티드론 장비 부스를 둘러보고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.