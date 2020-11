[아시아경제 이민지 기자] 마이더스AI 마이더스AI 222810 | 코스닥 증권정보 현재가 719 전일대비 4 등락률 +0.56% 거래량 10,411,051 전일가 715 2020.11.06 14:33 장중(20분지연) 관련기사 마이더스AI, 일본에 코로나19 진단·검체채취키트 30억 공급 '계약'마이더스AI, 말레이시아 승차공유 플랫폼 운영 디엠디테크놀로지 지분 매각대량판매! 진단키트, 2000조 중국 시장 잡는다! close 는 일본 지역에 코로나19 진단장비 및 측정기, 혈당측정기 등 물품을 공급하는 계약을 체결했다고 6일 공시했다. 계약금액 총액은 29억8562만원으로 이는 지난해 말 기준 매출액 대비 22.97%에 해당한다.

