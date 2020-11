[포토]중랑구, 국공립어린이집 연합회 ‘보육인의 날’ 개최

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 중랑구민광장에서 5일 오후 2시 국공립어린이집 연합회 주관으로 ‘보육인의 날’을 개최했다고 밝혔다.

류경기 중랑구청장, 국공립어린이집 원장 등 코로나19로 최소 인원만 참석한 가운데 국공립어린이집 원장 및 보육교직원 표창장 수여, 발달장애인의 피아노 3중주 연주, 장애인식 개선을 위한 아우름 인클루시브 한복 패션쇼 순으로 진행됐다.

특히, 이날 한복 패션쇼에는 류경기 중랑구청장이 모델로 참여해 볼거리를 더했다.

류경기 중랑구청장은 “장애인·비장애인 모두가 제약 없이 입을 수 있는 한복을 입고 보육인의 날 행사에 참여하게 돼 참으로 뜻깊다”며 “보육인의 날 행사가 우리들의 열정을 나누는 좋은 시간이 되길 바라며 우리 아이들이 행복한 미래를 열어나갈 수 있도록 보육에 애써주신 보육교직원 여러분께도 진심으로 감사드린다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr