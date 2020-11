[아시아경제 임춘한 기자] LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 29,500 전일대비 850 등락률 +2.97% 거래량 72,791 전일가 28,650 2020.11.05 15:30 장마감 관련기사 LIG넥스원, 356억 규모 공급계약 체결RFHIC, 160억 규모 방산용레이더 관련 부품 공급 계약 체결북 미사일 막을 방공망 촘촘해진다 close 은 5일 통신용 시험/계측기 및 Small Cell 사업 업체 이노와이어리스의 주식 111만5327주를 약 331억원에 추가 취득한다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr