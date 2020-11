임실군, 고품질 명품고추 생산농가에 출하 장려금 지급

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군은 고품질 명품고추 생산에 앞장 서온 농가들에게 홍고추 출하 장려금을 지급했다고 5일 밝혔다.

군은 임실군출자출연기관인 (농)임실고추앤농산물가공판매 주식회사(대표이사 정정수)의 안정적인 원물 수급과 고품질 홍고추 출하를 유도하기 위해 출하약정을 체결한 바 있다.

군은 약정을 체결하고 실제 홍고추를 수매한 690농가에 대해 3억1200만 원의 장려금을 지급했다.

올해 홍고추 출하는 당초 848농가가 1350t을 지난 7월 29일부터 9월 29일까지 계약 수매를 실시했다.

하지만 최장기간의 장마와 태풍, 병해충 등의 생산 여건이 악화돼 농가의 홍고추 수확량에 많은 어려움에 불구하고, 당초 목표대비 77%인 1041t(690농가)의 수매 실적을 달성했다.

수매가 완료된 홍고추는 HACCP 인증 가공 시설을 통해 세척, 살균, 건조, 분쇄, 금속검출, 포장 과정 등을 통해 소지자가 안전하게 먹을 수 있는 안심 고춧가루로 생산 판매되고 있다.

특히, 임실군은 지난 8월 홍고추 출하계약 전농가(826농가)의 고추 재배면적인 227만3799㎡에 대해 농림축산식품부의 GAP 인증을 획득했다.

이번 인증 획득으로 안전 생산 관리 체계를 마련했으며, 소비자로부터 맛과 품질이 좋아 임실군의 대표 특산물로 인정받고 있다.

군은 고품질 명품고추 생산을 위해 종묘지원, 멀칭비닐지원, 고추건조기·세척기 지원 등 다양한 지원책을 마련 농가의 부담 경감 및 소득증대에도 최선을 다하고 있다.

심민 임실군수는 “올해는 최장기간의 장마와 극심한 병충해로 인해 어려운 가운데도 고추를 생산한 농가에 감사를 드리며, 이번에 지원된 홍고추 출하 장려금이 조금이나마 농가의 보탬이 되길 바란다”고 말했다.

이어 “맛과 품질뿐 아니라 안전한 먹거리로 인정받고 있는 임실 명품고추 판매 활성화를 위해 적극 지원해 나가겠다”고 덧붙였다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr