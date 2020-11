정의당 “이정옥, 재보선 성인지 학습기회?…여가부 장관 맞나”

“이번 선거 본질 외면한 채 궤변으로 두둔”

[아시아경제 임춘한 기자] 정의당은 5일 이정옥 여성가족부 장관이 고(故) 박원순 전 서울시장과 오거돈 전 부산시장의 성추행으로 치러지는 내년 4월 보궐선거를 ‘국민 전체가 성인지성을 집단학습 할 수 있는 기회’라고 한 것에 대해 “권력형 성범죄가 초래한 선거를 두고 국민 집단 학습의 기회라니 여가부 장관이 맞느냐”고 비판했다.

정호진 정의당 수석대변인은 이날 논평을 통해 “이번 선거의 본질은 외면한 채 궤변으로 두둔하겠다는 것인가”라며 “과연 여가부 장관의 입에서 할 말인지, 자질과 두 귀를 의심케 한다”며 이같이 말했다.

정 수석대변인은 “이제 온 국민이 다 알고 있듯이 위계에 의한 권력형 성범죄로 인해 치르게 되는 선거다. 피해자의 피해 호소는 상처가 아물기는커녕 커져가고 있다”며 “더군다나 무려 838억원의 국민 혈세가 불필요하게 지출된다”고 지적했다.

정 수석대변인은 “(이 장관은) 상황이 이런데 국민 성인지 집단학습 운운하며 사실상 두둔에 가까운 궤변을 하고 있다”며 “심지어 선거와 결부 돼 정쟁이 돼서는 안 된다며 집권 여당의 심기를 살피는 발언까지 했다”고 덧붙였다.

정 수석대변인은 “이 장관은 누구를 위해 존재하는 장관인가. 집권여당인가. 대한민국 여성인가”라며 “자신의 본분이 무엇인지 분명한 입장을 즉각 밝힐 것을 촉구한다”고 말했다.

