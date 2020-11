초박빙 대선, 美 증시에선 기술주·韓 친환경주 부활

바이든 당선 가능성 높아지면서 업종별 희비 엇갈려

급락했던 친환경주 반등

원달러 환율은 1120원대로

[아시아경제 조슬기나 기자, 오주연 기자] 미국 대선 개표가 진행될수록 도널드 트럼프 대통령 후보에게 기울었던 승기가 조 바이든 민주당 후보에게로 옮겨가면서 국내외 증시에서는 업종별 희비가 엇갈렸다. 특히 미국 증시에서는 기술주들이 급등하면서 지수 상승을 이끌었다. 국내 증시에서는 친환경, 바이오 등이 강세를 보였다.

5일 한국거래소에 따르면 오전 9시20분 기준 코스피는 전 거래일 대비 1.41% 오른 2390.55, 코스닥지수는 1.39% 오른 838.45를 각각 기록했다. 시가총액 상위 10개 종목 중 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 293,000 전일대비 5,500 등락률 -1.84% 거래량 546,306 전일가 298,500 2020.11.05 11:05 장중(20분지연) 관련기사 트럼프로 판세 기울었나…코스피, 대형 기술주 위주 상승 마감예측불허 美대선…트럼프 우세 속 기술주 상승주가 출렁여도 LG화학 사들이는 外人 close )를 제외한 모든 종목이 상승했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,600 전일대비 1,100 등락률 +1.88% 거래량 8,251,088 전일가 58,500 2020.11.05 11:05 장중(20분지연) 관련기사 [K바이오 빅데이터 대상] 기업가치 퀀텀점프…1兆클럽 눈앞 동시에 임상 진행! ‘주가급등’ 신약개발 긴급사용승인!탈모 관리부터 자동 소변 검사까지…또 창업한 '삼성전자 C랩' close (1.71%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 85,300 전일대비 2,100 등락률 +2.52% 거래량 1,678,977 전일가 83,200 2020.11.05 11:05 장중(20분지연) 관련기사 예측불허 美대선…트럼프 우세 속 기술주 상승SK하이닉스, 이시간 주가 +1.23%.... 최근 5일 개인 189만 3612주 순매수SK하이닉스 "낸드 매출 5년내 3배 목표" close (1.80%)를 비롯해 2차 전지 관련주인 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 665,000 전일대비 15,000 등락률 +2.31% 거래량 174,932 전일가 650,000 2020.11.05 11:05 장중(20분지연) 관련기사 LG화학 오창공장서 코로나19 확진자 발생…공장 일시 폐쇄LG화학, 세계 최대 바이오 디젤 기업 '네스테'와 MOU 체결LG화학, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.46% close (2.15%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 477,500 전일대비 18,000 등락률 +3.92% 거래량 354,603 전일가 459,500 2020.11.05 11:05 장중(20분지연) 관련기사 한전, 영종도에 에너지자립형 스마트빌딩 첫 준공삼성SDI, 이시간 주가 0.0%.... 최근 5일 개인 58만 3534주 순매도주가 출렁여도 LG화학 사들이는 外人 close (3.70%) 등이 올랐고, 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 779,000 전일대비 46,000 등락률 +6.28% 거래량 269,759 전일가 733,000 2020.11.05 11:05 장중(20분지연) 관련기사 [K바이오 빅데이터 대상] 국내 포털 기사 수집 단어별 중요도 측정 [K바이오 빅데이터 대상] 기업가치 퀀텀점프…1兆클럽 눈앞 예측불허 美대선…트럼프 우세 속 기술주 상승 close (6.96%)와 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 269,000 전일대비 1,500 등락률 -0.55% 거래량 513,028 전일가 270,500 2020.11.05 11:05 장중(20분지연) 관련기사 [K바이오 빅데이터 대상] 국내 포털 기사 수집 단어별 중요도 측정 [K바이오 빅데이터 대상] 항체치료제 개발 속도 '글로벌 톱'예측불허 美대선…트럼프 우세 속 기술주 상승 close (0.74%) 등의 바이오 관련주도 상승했다.

바이든 수혜주로 꼽히는 친환경 관련주들도 화려하게 부활했다. 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 46,900 전일대비 4,200 등락률 +9.84% 거래량 8,124,725 전일가 42,700 2020.11.05 11:05 장중(20분지연) 관련기사 한화솔루션, 석유화학 테마 상승세에 7.73% ↑한화솔루션, 주가 4만 5850원.. 전일대비 7.38%[특징주] 승기 잡은 바이든…수혜 종목 한화솔루션 등 친환경주 ↑ close 은 이날 장중 10.42% 오른 4만7150원까지 급등했다. 전일 트럼프가 우세하다는 소식에 11.85% 급락하며 4만1300원으로 떨어졌지만 낙폭을 크게 되돌렸다. 씨에스윈드(7.90%), 신성이엔지(7.61%), OCI(6.03%) 등도 상승했다.

반면 남북경협주와 미ㆍ중 분쟁 격화시 주목되는 희토류 관련주들은 크게 하락했다. 전일 장중 10.85% 올랐던 아난티 아난티 025980 | 코스닥 증권정보 현재가 8,380 전일대비 770 등락률 -8.42% 거래량 3,245,617 전일가 9,150 2020.11.05 11:05 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]남북경협주, 트럼프 당선 가능성 제기에 강세‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 는 이날 7.87% 하락했고, 유니온 유니온 000910 | 코스피 증권정보 현재가 6,500 전일대비 1,530 등락률 -19.05% 거래량 3,156,202 전일가 8,030 2020.11.05 11:05 장중(20분지연) 관련기사 유니온, 희귀금속(희토류 등) 테마 상승세에 7.03% ↑유니온, 희귀금속(희토류 등) 테마 상승세에 11.11% ↑中, 미국의 압박에 굴복하지 않는다! 사회주의 왜곡 용납 못해! 갈등 심화! close 과 유니온머티리얼 유니온머티리얼 047400 | 코스피 증권정보 현재가 4,235 전일대비 1,015 등락률 -19.33% 거래량 16,847,636 전일가 5,250 2020.11.05 11:05 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정유니온머티리얼, 희귀금속(희토류 등) 테마 상승세에 9.65% ↑유니온머티리얼, 주가 4085원.. 전일대비 -4.56% close 은 각각 19%, 17%의 급락을 보였다. 전일 장중 27~29%씩 급등했던 종목들이다.

간밤 뉴욕 증시에서는 바이든 후보의 당선에 무게를 실으면서 다우존스30 산업평균지수가 1.34% 오른 2만7847.66에, S&P500 지수는 2.20% 상승한 3443.44에 장을 마쳤다. 특히 기술주 중심의 나스닥 지수는 1만1590.78로 3.85% 급등했다. 기술주의 급등은 공화당이 상원을 장악하며 블루웨이브 카드가 대선 시나리오에서 사라졌기 때문이라는 분석이 나온다. 바이든 후보가 당선되더라도 IT기업에 대한 규제를 강행하기 어려운 구도가 만들어졌기 때문이다.

공화당이 상원 과반수를 유지할 것으로 확실시되며 국채 매수세도 확대됐다. 이날 뉴욕 채권시장에서 장기시장금리 벤치마크인 미 국채 10년물 금리는 12.5bp(1bp=0.01%포인트) 떨어진 0.773%에서 거래됐다. 10년물 금리는 전날까지만해도 블루웨이브 시 민주당이 대규모 경기부양책을 추진할 것으로 기대되며 지난 6월 이후 최고치인 0.9%선까지 치솟은 상태였다.

국채 금리 하락속에 주요 은행들의 주가도 3~5% 급락세를 보였다. 일부 지방은행의 경우 10%에 가까운 폭락세를 보였다. 금 선물은 4영업일만에 반락했다. 매도세가 강해지며 12월물 기준으로 전날대비 0.7% 낮은 온스당 1896.2달러에 거래됐다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 12월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 3.96% 오른 39.15달러에 움직였다.

원ㆍ달러 환율은 하루 만에 큰 폭으로 하락 전환했다. 이날 서울 외환시장에서 원ㆍ달러 환율은 전일대비 7.7원 내린 1130.0원에 출발해 1128.3원까지 떨어졌다. 1120원대로 낮아진 것은 지난달 27일 이후 처음이다. 바이든 후보의 당선 확률이 높아지면서 달러 약세 기대감이 높아진 데에 따른 것으로 풀이된다.

한편 국내 금융ㆍ외환시장에서 미국 대선에 따른 변동성 확대 가능성은 제한적일 것이라는 진단이 나왔다. 김용범 기획재정부 1차관은 이날 산업은행 본점에서 거시경제금융회의를 주재하며 "미국 대선 리스크가 상당부분 우리 금융시장에 선반영돼 있고 미국의 완화적 통화ㆍ재정정책의 큰 틀은 유지될 것"이라며 이 같이 말했다. 김 차관은 "미국과 유럽, 아시아 등 주요국 증시가 상승 마감하는 등 과거 미 대선에 비해서는 비교적 안정적인 모습"이라며 "당선자 확정 이후 신속한 추가 경기부양책 타결을 위해 노력할 것이라는 것이 시장의 대체적인 견해인 만큼 침착한 대응이 필요한 시기"라고 설명했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr오주연 기자 moon170@asiae.co.kr