"공지 없었다" 취준생 반발에…서부발전, 채용 '어학자격' 빼기로

서부발전, 상반기에 없던 어학자격 하반기 채용에 추가

[아시아경제 문채석 기자] 한국서부발전이 국민권익위원회 등 관계기관 권고를 받아들여 하반기 채용요건에 어학자격을 넣지 않기로 했다.

권익위는 한국서부발전이 하반기 신입사원 채용요건을 적정하지 않게 변경한 것에 대해 기획재정부, 산업통상자원부, 고용노동부 등 관계부처와 함께 해결방안을 마련했다고 5일 밝혔다.

서부발전은 올해 상반기 채용까지 별도의 자격요건을 두지 않았지만 하반기 채용공고에서 사전 공지 없이 어학 자격요건(토익, 뉴텝스로 한정) 등을 채용 자격요건으로 추가했다.

이에 취업준비생들은 '기존 채용공고를 토대로 입사 준비를 해 왔지만 한국서부발전이 갑작스럽게 자격요건을 변경하는 바람에 응시조차 할 수 없게 됐다'라며 난감해했다.

권익위의 확인 결과 관련 규정에서 인사운영의 예측가능성을 높이기 위해 시험방법 등 채용 내용을 사전에 공개하도록 하고 있는데도 채용요건 변경에 대한 사전 공지가 미흡했던 것으로 파악됐다.

권익위 등 관계부처는 변경된 자격요건에 대한 사전 공지가 미흡한 상황에서 새롭게 추가된 자격요건을 적용할 경우 이를 예측하지 못한 취업준비생들의 지원자격이 박탈당할 우려가 크다고 판단했다.

권익위는 한국서부발전의 채용원서 접수기간이 끝나기 전에 공정채용의 취지에 맞게 채용공고를 변경해 재공고하는 등 채용공정성 확보를 위한 조치를 하도록 했다.

현재 서부발전은 권익위와 관계부처의 의견을 받아들여 상반기 채용과 동일하게 채용요건을 변경하는 절차를 밟고 있다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr