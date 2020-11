12년전 후원 약속 지킨 양승춘 하남소방서 구조대장

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 딱한 사정의 일곱 살 어린 소녀를 대학 입학까지 후원하며 12년 전 자신과 한 약속을 지킨 소방공무원이 있어 화제다.

화제의 주인공은 경기도소방재난본부 하남소방서 양승춘(소방경ㆍ56) 구조대장.

2008년 텔레비전 시사교양 프로그램을 시청하던 양 대장의 눈에 아버지를 여의고 어머니와 단 둘이 강화도에서 어렵게 사는 일곱 살 어린소녀의 딱한 사연이 들어왔다.

당시 자신의 둘째 딸(초등학교 1학년)보다 한 살 어렸던 소녀를 도와줘야겠다는 생각에 양 대장은 방송국에 전화를 걸었고, 소녀 어머니의 계좌번호를 알아냈다.

양 대장은 그로부터 매월 급여의 일부를 떼어 이들 모녀에게 보냈다. 성과금을 탈 때면 조금 더 보냈다. 몇 년이 지난 뒤 모녀로부터 감사함과 함께 지금까지 후원만으로도 충분하다는 말을 들었다. 하지만 양 대장은 소녀가 대학에 갈 때까지 후원하겠다고 한 자신과의 약속을 지키기 위해 후원을 이어갔다.

당시 일곱 살이던 소녀는 어엿한 숙녀가 돼 올해 대학에 입학했다. 양 대장은 입학 축하금을 보내 격려했다. 양 대장이 일곱 살 소녀를 만나 후원을 이어온 지 12년 만이다.

모녀는 최근 양 대장에게 작은 선물을 보내 그간 후원에 대한 감사함을 전한 것으로 알려졌다.

양 대장은 세상을 떠난 직원의 어린 자녀 2명에게도 3년간 남몰래 매달 후원하고 있다. 그는 요즘 새 후원자를 찾고 있다. 퇴직까지 남은 4년여 기간 동안 또 다른 사랑 나눔을 실천하기 위해서다. 사후 장기기증 서약도 한 상태다.

양 대장은 "아직도 우리 사회에는 남의 도움이 필요한 많은 사람들이 많다. 이들에 대한 따뜻한 마음이 저로 인해 조금 더 확산됐으면 한다"며 환하게 웃었다.

양 대장은 1995년 서울 삼풍백화점 붕괴현장을 비롯해 2008년 이천 냉동창고 화재현장, 2011년 일본 대지진 현장 등 국내외 대형 재난현장을 누비며 수많은 생명을 구한 베테랑 구조대원이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr