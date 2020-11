[아시아경제 김봉주 기자] 개그우먼 정경미가 라디오 스케줄을 무사히 소화하며 청취자들에 감사를 표했다.

4일 방송된 MBC 표준FM '박준형, 정경미의 두시 만세'에서는 박지선의 비보로 전날 잠시 자리를 비웠던 정경미가 복귀했다.

정경미는 이날 "어제 참 많이 방전됐지만 여러분의 격려와 응원 덕분에 많이 채우고 나왔다. 여러분 감사합니다"라고 말했다.

박준형은 "정경미 씨가 어제 못 오시고 오늘 나왔는데 많은 응원 문자가 왔다"며 청취자들의 문자를 읽어내렸다.

이에 정경미는 "어제 갑작스럽게 목소리를 못 들려드려서 정말 죄송하다"며 "오늘 또 우리가 별 볼 일 없는 라디오지만 제 목소리 기다려주시는 분들이 많으시다. 열심히 힘내서 방송해보겠다"고 밝혔다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr