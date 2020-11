SAP, 한국 데이터센터 세운다

[아시아경제 부애리 기자] 독일 소프트웨어 기업 SAP가 국내 데이터센터를 설립한다.

SAP는 4일 빅데이터 솔루션 'SAP HANA' 출시 10주년 온라인 기자간담회를 열고 이 같은 계획을 밝혔다.

SAP는 국내 데이터센터 설립과 함께 내년 2분기까지 SAP 클라우드 플랫폼·SAP 분석 클라우드·SAP HANA 클라우드 솔루션 등을 출시할 계획이라고 밝혔다.

SAP는 전 세계 41개국에 데이터센터를 세웠고 아시아에서는 한국이 10번째다. 별도 대지를 마련해 설립하는 것은 아니고, 아마존웹서비스(AWS)의 데이터센터를 임대 하는 형식이다.

이를 통해 데이터 보안 등 국내 규제를 충족시키고, 국내 기업에 맞춤형 클라우드 솔루션을 제공할 계획이다.

SAP는 이번 데이터센터 설립으로 국내 기업에 다양한 이점을 제공할 것으로 기대하고 있다.

회사 측은 "국내에서 높은 규제를 받고 있는 데이터 보안과 데이터 주권에 관련된 요구사항을 충족하고 다양한 현업부서들을 위한 최적화된 SAP 솔루션을 제공할 수 있게 됐다"고 설명했다.

출시 10주년을 맞은 SAP HANA는 한국 연구진이 개발에 핵심적으로 관여한 고성능 인메모리 데이터베이스다. 전 세계 약 5만3000개의 기업이 SAP HANA를 사용하고 있으며, 국내에서도 대기업 5개 그룹 가운데 4곳이 사용하고 있다.

이성열 SAP 코리아 대표는 "SAP HANA 출시 10주년과 한국의 첫 데이터센터 발표는 SAP 코리아에 중요한 이정표가 될 것"이라며 "포스트 코로나 시대에 국내 파트너사는 물론 다양한 기업들이 반드시 필요한 고객 데이터를 가치 있는 자산으로 전환할 수 있도록 지원하겠다"라고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr