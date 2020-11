호남대 이광혁 교수, 中상하이대 석사생 대상 온라인 특강

‘유학의 원류와 전파-현대한국의 전통사상’

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교 중국어학과 이광혁 교수는 4일 오전 9시부터 10시 30분까지 상하이대학 문학원 중국석사생 200명을 대상으로 ‘유학의 원류와 전파-현대한국의 전통사상’을 주제로 온라인 특강을 진행했다.

이 교수는 특강에서 ‘현대 한국의 전통문화 속에서 유학의 영향이 한국인의 생활 속에 어떻게 자리잡고 있는가’에 대해 설명하고, 이러한 유학의 가르침을 통해 삶 속에서의 실천을 강조했다.

이번 강연은 호남대 중국어학과 출신으로 상하이대학 박사과정에 재학 중인 노연송 학생이 간사 역할을 맡아 그 의미를 더했다.

상하이대학은 호남대와 ‘2+2 복수학위 공동과정’ 프로그램을 실시하고 있는 자매대학이다. 상하이대학 국제부 해외커리큘럼 프로젝트의 하나인 이번 해외학자 강연을 통해 두 대학은 협력은 물론 우의가 더욱 돈독해질 것으로 기대된다.

