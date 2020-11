[아시아경제 송승윤 기자] 건설 현장에서 일하던 노동자가 떨어진 철제 자재에 맞아 의식을 잃는 사고가 발생했다.

4일 경찰 등에 따르면 서울 동대문경찰서는 이날 오전 8시께 동대문구 전농동 한 주택 신축 현장에서 작업 중이던 60대 일용직 A씨가 공중에서 떨어진 철제 자재에 머리를 맞고 쓰러졌다는 신고를 받았다.

이동식 크레인 기사가 시스템 철제를 지상 6층에서 지상 1층으로 내리는 과정에서 자재 일부가 떨어졌고 A씨가 이를 맞아 사고가 일어났다. 해당 자재는 약 600㎏에 달하는 것으로 전해졌다.

신고를 받고 출동한 구급대는 A씨를 병원으로 이송했으나 아직 의식이 돌아오지 않은 것으로 알려졌다.

경찰은 목격자 진술 등을 토대로 크레인 기사와 현장관리소장을 업무상 과실치상 혐의로 입건할 예정이다.

