[포토] 여수광양항만공사, 사회적책임 대상 수상

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수광양항만공사는 4일 서울 영등포구 전경련 회관에서 사회적책임경영품질원 주관으로 열린 ‘사회적책임경영품질컨벤션 2020’에서 부총리 겸 기획재정부 장관상인 ‘사회적책임 대상’을 수상했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr