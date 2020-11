롯데百 광주, 식품관 리뉴얼 프리미엄 식품관 ‘푸드 애비뉴’ 오픈

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점(점장 나연)이 2개월간의 리뉴얼 공사를 거쳐 식품관을 새롭게 고객에게 선보인다.

4일 롯데백화점 광주점에 따르면 지하1층 식품관 전체 면적중 1차 리뉴얼 공사를 진행했던 1750㎡ 규모의 식품매장을 재오픈 한다.

지난 2009년 이후 11년 만에 전면적으로 리뉴얼 공사가 진행되고 있는 식품관은 ‘푸드 애비뉴’로 새롭게 업그레이드 된다.

푸드 애비뉴는 롯데백화점에서 운영하고 있는 프리미엄 식품관으로 매장의 인테리어부터 디스플레이까지 고급화시킨 매장으로 전국의 롯데백화점에서 4번째로 선보이는 식품관이다.

롯데백화점 광주점 푸드 애비뉴는 슈퍼매장의 고급화와 프리미엄 전문관의 도입, 고객의 선호도가 높은 F&B 매장을 대거 유치해 리뉴얼을 진행하고 있다 이 중 슈퍼매장과 로컬푸드 전문관, 친환경 전문 올가 매장 등이 1차로 오픈하여 고객에게 선보인다.

우선 슈퍼매장은 변화되고 있는 소비 트렌드를 적극 반영했다.

미국, 유럽, 아시아 등 세계의 다양한 식료품을 판매하는 글로벌 그로서리 매장을 대폭 확대해 기존 150여 개 품목에서 450여 개를 확대한 총 600여 가지 품목을 새롭게 선보인다.

또한 온라인 마켓에서 큰 인기를 끌고 있는 생활용품 브랜드인 생활공작소의 다양한 아이템을 오프라인 최초로 선보이고 애견인구 1000만 시대에 맞춰 반려동물 용품 매장을 새롭게 도입했다.

지역 농산물의 판로 확대를 위해 지역 대표 특산품도 다양하게 선보인다.

업계 최초로 전문관 형태의 로컬푸드 직매장을 선보여 화순군의 농가에서 당일 수확된 신선한 로컬푸드를 100% 생산자 실명제로 매일 소비자에게 제공한다.

전남 보성의 녹차잎을 먹고 자란 보성녹돈과 전북 장수의 청정지역에서 자란 장수한우 등을 입점시켜 새롭게 선보인다.

이와 함께 친환경 전문매장인 올가는 기존대비 면적을 약 25% 확대해 친환경 농산물과 가공식품을 선보이고 프리미엄 청과 매장에서는 원하는 과일을 선택하면 생과일 주스나 조각 과일로 판매하는 서비스도 진행된다.

식품관이 푸드 애비뉴로 운영되면서 그동안 경험하지 못했던 차별화 서비스도 진행된다.

푸드 애비뉴의 신선·가공·생필품 당일 3만 원 이상 구매고객에게 백화점 인근 3㎢ 이내까지 당일 무료배송 서비스가 진행된다.

매장의 지류 쇼카드는 전부 철거되고 최첨단 통신기술을 활용한 전자쇼카드와 LCD가 설치돼 상품정보와 가격정보를 손쉽게 확인 가능하다.

롯데백화점 광주점은 푸드 애비뉴의 1차 리뉴얼 오픈을 기념해 오는 8일까지 식품 구매고객에게는 친환경 장바구니를, 식품 5만 원 이상 구매고객에게는 갑티슈를 선착순으로 증정하고 롯데카드·엘포인트카드로 식품 10·20만원 이상 구매고객에게는 5% 상당의 롯데상품권과 식당가 5000원 할인권을 제공한다.

나연 롯데백화점 광주점장은 “신선한 로컬푸드와 글로벌 그로서리, 트렌디 F&B를 구성해 최고의 프리미엄 식품관을 선보일 예정이다” 며 “롯데백화점의 프리미엄 식품관인 푸드 애비뉴를 통해 지역의 대표 식품관이 되도록 최상의 서비스를 제공 할 것” 이라고 밝혔다.

한편 롯데백화점 광주점은 5일부터 식품관의 2차 리뉴얼 공사를 진행하여 트렌디 F&B 매장과 다양한 지역의 맛집을 내년 1월 고객에게 새롭게 선보일 예정이다.

아시아경제 최신 기획이슈 솔루션 리포트 마스크영역 아경 정치민심 여론조사 마스크영역 아경 정치민심 여론조사 제 46대 미국 대통령 선거 바이든 vs 트럼프 마스크영역 2020여성포럼 마스크영역 이건희 삼성 회장 별세 마스크영역 2020 국감 마스크영역 솔루션 리포트 마스크영역 아경 정치민심 여론조사 마스크영역 PrevNext 지역 호남충청지역 롯데百 ‘ 농·특산물 상생장터’ 개최 페이스북 트위터 공유하기 최종수정 2020.05.27 17:30 기사입력 2020.05.27 17:30 댓글쓰기 뉴스듣기 인쇄하기 스크랩 RSS 폰트축소 폰트확대 29~31일 롯데아울렛수완점서…전남·전북·충남·경남도 참여 호남충청지역 롯데百 ‘ 농·특산물 상생장터’ 개최 [아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 호남충청지역(지역장 정윤성)은 오는 29일부터 31일까지 전남도를 포함한 4개 도의 우수생산자가 직접 참여하는 농·특산물 상생장터를 개최한다고 27일 밝혔다. 롯데아울렛수완점에서 진행되는 이번 행사는 코로나19 여파로 판매부진에 어려움을 겪고 있는 농산물의 소비촉진을 위해 전남도뿐만 아니라 전북·충남·경남도의 우수 특산품을 한자리에 선보인다. 전남도 함평천지한우·법성포굴비를 비롯해 제철과일인 화순수박·칠곡참외 등 300여 개 품목이 생산자와 소비자 산지 직거래로 시중보다 최대 40% 저렴한 가격에 판매될 예정이다. 대표적으로 함평천지한우 등심(100g) 8900원, 국거리·불고기(100g) 각 4100원, 영광굴비 20미(1.2㎏) 1만 원, 금산방울토마토(500g) 8000원, 금산인삼(100g) 4500원에 구입 가능하다. 한편 롯데백화점 호남충청지역은 지난 3월 코로나 여파로 학교개학이 연기됨에 따라 어려움에 처한 전남도 급식납품 농가의 판로 지원을 위해 온라인 기획전을 진행하는 등 우리 농산물의 소비촉진을 위한 활동을 지속적으로 추진하고 있다. 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr