서훈 "서해 피격사건 유감…유족들께 심심한 위로"

"사실관계 규명 끝까지 노력"

서훈 청와대 국가안보실장은 최근 서해상에서 발생한 한국민 피격 사망사건과 관련해 "발생해서는 안될 대단히 유감스러운 사건"이라며 "사실관계 규명을 위해 끝까지 노력하겠다"고 4일 밝혔다.

서 실장은 이날 국회 운영위위원회 국정감사에 출석해 "유족들께 심심한 위로의 말씀을 드린다"며 이같이 말했다.

서 실장은 한반도평화프로세스와 관련해서는 "지금 안보상황은 어느 때보다 복잡하고 예측이 어렵다"며 "2018년부터 세 차례 남북정상회담과 두 차례 북·미정상회담으로 한반도의 완전한 비핵화에 합의하는 등 실질적인 진전이 있었지만 그때의 약속을 온전히 이행하는 데 어려움이 있었다"고 진단했다.

그러면서 "근본적으로는 한반도의 완전한 비핵화와 함께 군사적 긴장을 해소하고 평화체제를 구축해 나갈 수 있도록 남과 북, 유관 국가들이 함께 합의 사안들을 조속히 이행할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

서 실장은 "미국 대통령 선거가 어제 치러졌고 내년 1월에는 북한의 8차 당대회도 예정돼 있다. 한반도 주변정세의 유동성은 어느 때보다 증대될 것"이라며 "정부는 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화정착을 위해 최선을 다하면서 국익과 원칙에 기반해 주변 4강 등과의 협력외교를 지속 추진하겠다"고 했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr