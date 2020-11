한은 부총재 "국내경제 완만한 개선…높은 불확실성 직면"

"美대선과 불확실성 지속되면 국내외 금융·외환시장의 변동성 확대"

[아시아경제 김은별 기자] 이승헌 한국은행 부총재는 4일 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 발발 이후 국내외 경제여건은 녹록지 않은 상황"이라며 "국내경제는 수출을 중심으로 완만하게 개선되고 있으나 높은 불확실성에 직면해 있다"고 밝혔다.

이 부총재는 5일 실시간 원격 화상회의 방식으로 열리는 '2020 한국은행 통화정책 워크숍' 환영사에서 "최근 세계경제는 미국과 유럽을 중심으로 코로나19가 재확산되면서 회복 모멘텀이 약화된 모습"이라며 이같이 전했다.

이어 "특히 미국 대선과 관련한 불확실성이 지속될 경우 국내외 금융·외환시장의 변동성이 확대되고 우리 경제의 회복세에도 영향을 미칠 가능성을 배제할 수 없다"고 덧붙였다.

이 부총재는 기준금리 인하, 한미 통화스와프, 무제한 환매조건부채권(RP) 매입, 회사채·기업어음(CP) 매입기구에 대한 특별대출 등을 언급하며 코로나19 사태에 대응하기 위한 유동성 공급 조치가 성과를 보이고 있다고 평가하기도 했다. 그는 "한은은 전대미문의 보건위기로 인한 급격한 금융시장 불안과 경기 위축에 대응해 전례없는 조치를 단행했다"며 "금융시장 불안이 진정되고 실물경제도 완만하게나마 개선 움직임을 보이는 등 소기의 성과가 나타나고 있다"고 말했다.

아울러 "코로나19 이후 우리 경제가 마주하고 있는 냉엄한 현실은 앞으로도 한은이 막중한 책임감을 갖고 보다 적극적인 역할을 수행할 것을 요구하고 있다"며 "정책 유효성을 제고하기 위해 다양한 경제주체들과의 양방향 커뮤니케이션을 강화해 오고있다"고 강조했다.

한은은 5일 오후 3시부터 국내 대학의 거시·금융 담당 교수들을 대상으로 '2020 한국은행 통화정책 워크숍'을 개최한다. 2007년부터 실시한 행사로, 올해는 코로나19 확산 방지를 위해 실시간 원격 화상회의 방식으로 진행한다.

