대학생 죽음 내몬 '에타' 악플…사이버 불링 피해, 해결책 없나

[아시아경제 한승곤·강주희 기자] 한 20대 대학생이 익명 커뮤니티 '에브리타임(에타)'에 글을 올린 뒤 악성 댓글에 시달리다 극단적 선택을 한 가운데, 온라인상에서 특정인을 괴롭히는 사이버불링(Cyber Bullying) 피해에 대한 우려가 커지고 있다. 커뮤니티 내 악플·혐오 표현 등을 막을 제재가 필요하다는 지적이 나온다.

전문가는 플랫폼 내에서 벌어지는 개인 활동을 제재하기는 쉽지 않다고 진단했다. 다만 악플 피해자를 도울 수 있는 플랫폼, 학교 차원의 지원·복지 등 제도 마련이 필요하다고 강조했다.

지난달 8일 한 대학생이 에타에 달린 악플에 시달리다가 극단적 선택을 했다. A씨는 에타에 자신의 정신적 괴로움, 어려움 등을 토로했지만, 게시글에는 "티 내지 말고 조용히 죽어라", "죽고 싶다는 말만 하고 못 죽네" 등 모욕, 혐오성 악플이 달리기 시작했다.

2년 넘게 악플에 시달리던 A씨는 결국 자택에서 스스로 목숨을 끊었다. A씨는 당시 유서에 악플을 단 사람들을 처벌해달라는 내용의 글을 쓴 것으로 전해졌다.

에타는 대학생들이 이용하는 국내 최대 익명 커뮤니티 애플리케이션으로, 전국 398개 대학 캠퍼스의 입학예정자·재학생·졸업생 등 약 455만명이 가입한 것으로 알려졌다. 학교 인증을 거치면 수업 시간표, 일정 관리를 비롯해 강의평, 취업, 진로 등 다양한 정보를 얻을 수 있어 대부분의 대학생들이 이용하는 필수 앱이다.

또 자유게시판, 비밀게시판 등 목적에 맞는 다양한 커뮤니티를 개설할 수 있어 같은 학교에 다니는 재학생들이 서로 교류하고 정보를 공유할 수 있는 소통의 장 역할을 하고 있다.

문제는 에타가 익명으로 운영되고 있어 비하, 욕설, 차별, 혐오표현, 음담패설 등이 난무하고 있다는 점이다. 지난 6월 서울 모 대학 에타에는 익명 게시판에 밤마다 나체 인증사진이 올라오고, 몇 분 뒤 삭제하기를 반복하는 일이 벌어지기도 했다.

에타에서 벌어지는 악플 문제에 대한 심각성은 설문 조사에서도 나타난다. 청년참여연대가 지난 5월~ 6월 대학생 325명을 대상으로 설문 조사를 실시한 결과, 응답자의 79.1%(248명)는 에타를 이용하는 도중 게시글이나 댓글로 인해 불쾌감을 느낀 적이 있다고 답한 것으로 확인됐다.

불쾌감을 느낀 이유로는 막말·비방글로 인한 불쾌감이 38.3%로 1위로 꼽혔으며, 여성혐오 등 소수자 혐오표현(27.4%)이 뒤를 이었다. 이밖에도 음란표현과 정치적 편향성, 남성혐오, 허위정보, 사칭, 사기, 일베 등이 제시됐다.

에타 앱 안에 부적절한 게시물을 신고할 수 있는 기능이 있기는 하지만, 모든 신고는 자동신고처리시스템에 의해 처리될 뿐 특정 게시물에 대해 관리자가 직접 관여하지 않는다. 신고가 누적된 게시물은 내용과 관계없이 자동 삭제될 수 있기 때문에 사실상 악성 댓글에 대한 직접적인 제재는 될 수 없다는 지적이다.

이렇다 보니, 악플에 대한 운영진의 직접적인 규제가 필요하다는 지적이 나오고 있다.

청년참여연대 등 25개 청년·인권단체는 지난 2일 광화문 광장에서 기자회견 열고 "에타에는 현재 피해자를 보호해 줄 제도가 없다"며 "'자동삭제 시스템'이 있지만, 명목상의 시스템에 불과하고 신고에 대한 사실관계도 전혀 확인하지 않는다"고 지적했다.

단체는 "고인이 된 A씨는 생전에 같은 대학 구성원이 익명성에 기대어 남긴 '그냥 어서 죽어라' 식의 악성 댓글과 게시글로 괴로움을 호소해 왔다"며 "악성 댓글, 사이버불링이 기업의 무책임한 방치와 대학 당국의 외면으로 계속되면서 한 사람의 인생을 앗아가 버린 것"이라고 비판했다.

이어 "익명 사이버불링을 조장하는, 이용자들이 불쾌함과 두려움을 느끼는 게시판으로 방치해서는 안 된다"며 "혐오표현 방지 대책을 촉구했다.

전문가는 플랫폼 내에서 벌어지는 개인의 활동을 제재하는 것은 쉽지 않다고 진단했다. 다만 악플 피해자들을 도울 수 있는 플랫폼, 학교 차원의 지원·복지 등 제도 마련이 필요하다고 제언했다.

이수정 경기대 범죄심리학과 교수는 "성 착취 영상물 사건이 불거졌을 때부터 플랫폼 내에서 벌어지는 범죄는 사회적 문제가 되고 있다"며 "익명성으로 인한 악플은 실명제를 하면 사라질 문제지만, 표현의 자유 등과 충돌해 받아들여지기 어려운 분위기"라고 설명했다.

이어 "플랫폼 자체에서 제재를 가하거나 책임을 묻기는 쉽지 않다"며 "특히 영상, 그림이 아닌 개인과 개인이 나누는 대화, 개인의 활동을 관리, 감시, 감독하는 것은 쉽지 않은 문제이고, 그런 것을 규제할만한 공감대가 아직까지는 형성되어있지 않다"고 말했다.

이 교수는 "그런 피해가 발생했을 때 피해자를 구제할 수 있는 지원은 마련되어야 한다"며 "현재 성범죄 피해자가 어려움을 호소할 수 있는 센터나 법률적 지원을 도와주는 단체, 제도 등이 있는 것처럼, 학교나 플랫폼 차원에서 악플 피해를 입은 피해자들을 복지할 수 있는 지원 제도를 마련해야 한다"고 강조했다.

