홀몸어르신 응급사태·고독사 꼼짝 마! … 울산 차세대 장비 보급

울산시, ‘댁내장비’ 1614가구 추가 보급 … ‘응급안전안심서비스사업’

최신 정보통신기술 적용, 응급상황 신속 대응 첨단장비

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 건강관리와 고독사 예방 등 울산지역 홀로 사는 어르신의 응급 도우미 역할을 맡는 ‘댁내장비’가 올해 말까지 1614대 추가 보급된다.

울산시는 ‘응급안전안심서비스사업’과 관련해 ‘차세대 댁내장비’를 연말까지 구축키로 했다.

‘응급안전안심서비스 사업’은 안전 사각지대에 있는 독거노인 가정에 화재·출입 감지기와 응급호출기 등 이른바 ‘댁내장비’를 설치해 응급상황 발생 시 신속하게 대처할 수 있도록 지원해주는 사업이다.

지난 2008년부터 시행해 온 응급안전안심서비스사업은 올해 현재까지 총 824가구에 댁내장비 설치를 지원했으며 응급관리요원 등이 실시간 모니터링과 안전 관리를 수행하고 있다.

장비 교체를 포함해 이번에 추가 보급하는 대상은 기존 설치된 824가구 중 노후화되고 오작동이 잦은 694가구의 댁내장비가 ‘차세대 댁내장비’로 교체된다.

또한 맞춤돌봄서비스 대상자 중 상시 안전 확인이 필요한 독거노인 가정 920가구를 추가 선정해 ‘차세대 댁내장비’를 신규로 보급한다.

차세대 장비는 응급호출기와 화재·출입문·활동량감지기, 태블릿PC기반의 통신단말기장치(게이트웨이)로 구성돼 있다. 활동패턴과 수면상태 분석을 통한 건강관리, 치매예방 콘텐츠, 생활정보 등 서비스를 제공한다.

울산시 관계자는 “고령화 시대에 증가하고 있는 돌봄 취약계층 어르신에게 신규 장비를 확대 보급해 안전 확인과 고독사 예방 등 돌봄 정책 강화에 더욱 힘쓰겠다”고고 말했다.

