[아시아경제 이기민 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 81,500 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 741,016 전일가 81,400 2020.11.04 09:56 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜]SK하이닉스 "인텔 인수 관련 인력 유출 막을 계약 장치 갖춰" [컨콜]이석희 SK하이닉스 대표 "2025년까지 다롄팹서 2~3세대 공정전환 가능" [컨콜]SK하이닉스 "인텔 낸드 인수로 하이엔드 SSD 시장 진입" close 는 4일 올해 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "4분기 SK하이닉스 D램 출하량 증가율은 전분기 대비 한자릿수 중반 증가, 낸드 플래시는 한자릿수 초반 성장을 계획하고 있다"고 밝혔다.

