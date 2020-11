에이스 하드웨어, ‘96주년 프로모션’

[아시아경제 문혜원 기자] 유진그룹의 ‘에이스 하드웨어’는 브랜드 탄생 96주년을 기념해 연중 최대 규모의 할인행사를 진행한다고 4일 밝혔다.

오는 5일부터 29일까지 인테리어·건축자재 브랜드 에이스 하드웨어를 운영하는 유진홈센터는 집수리 설치 무료서비스를 비롯해 공구, 페인트 등 집에 필요한 모든 상품군을 최대 70% 할인 판매한다.

욕실, 조명, 도어락, 커튼·블라인드 등 추천품목에 한해 30만원 이상 구매 시 무료설치 서비스를 제공한다. 아메리칸 스탠다드, 현대HCN, 코콤텍 등 일부 제품의 경우 추가 할인 혜택까지 받아 볼 수 있다. 무료설치 추천상품을 30만원 이상 구매하는 고객에게는 욕실 향균케어 서비스를 50% 할인된 가격으로 제공한다.

KCC와 함께하는 ‘창호(샷시) 초특가 이벤트’도 선보인다. 결제금액의 3%를 매장에서 현금처럼 사용할 수 있는 포인트로 적립 받아 창호 외 필요한 집수리 상품을 구매할 수 있다. 특히 하루 만에 시공을 끝내고 먼지, 소음, 손상을 최소화하는 원데이 클린시공을 보장한다. 창호를 비롯해 집에 대한 모든 고민을 상담 할 수 있는 인테리어 전문가 1:1 맞춤 상담 서비스도 운영한다.

96주년 축하 브랜드 대전에서는 다크그레이 컬러의 라이프 타임 접이식 테이블과 의자를 국내 단독 최저가로 만나볼 수 있다. 코콤텍 미리내플러스 LED 조명 제품 15만원 이상 구매 시 무료설치 서비스도 제공한다.

이달 6일부터 8일까지 단 3일간 진행되는 ‘ACE 버킷 챌린지’에서는 ACE 버킷에 5만원 이상의 물건을 담아 구매할 경우 5000원 즉시 할인·8000원 상당의 버킷을 무료로 증정한다. 3만원 이상 구매고객을 대상으로 최대 5만 포인트 등 총 1000만원의 포인트를 증정하는 ‘100% 당첨 스크래치 복권 이벤트’도 진행한다.

