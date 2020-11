경북도, 공공건축 전문가 45명 위촉 … "민간전문가 제도 본격 시행"

이철우 지사 "공공건축 민간전문가 참여는 선택 아닌 필수"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 공공건축물 디자인 품질 향상과 도시공간의 공공성 확보를 위해 공공건축가 45명을 위촉하고, 민간전문가 제도를 본격 시행한다고 4일 밝혔다.

위촉식은 4일 도청 화백당에서 열린다. 위촉된 공공건축가는 2년간 지역 건축정책에 따라 경북의 주요 공공건축과 공간 환경사업 추진 시 기획 및 설계업무 단계부터 사업완료까지 자문과 기술지원 등의 역할을 맡게 된다.

이번에 위촉된 공공건축가는 건축·도시·조경분야 교수와 건축사 등 전문가들로, 대구·경북지역 21명, 타 지역 25명이 선정됐다. 경북도는 지난해 4월 배병길 건축가(배병길 도시건축연구소 대표·호서대학교 석좌교수)를 초대 총괄건축가로 임명한 바 있다.

공공건축 민간전문가 제도는 현재 국토부와 국가건축정책위원회가 주관해 적극 확대하고 있는 정책으로, 경북도 역시 이 제도 도입을 위해 지난해부터 관련 조례를 개정하고, 세부시행계획을 수립하는 등 사전준비를 꾸준히 해왔다.

이철우 경북도지사는 "이제 공공건축에 있어서 민간전문가의 참여는 선택이 아니라 필수가 되어가고 있다"면서 "우수한 건축물 하나가 그 지역의 정체성을 표현하고 감동을 줄 수 있으며, 주변 경관과 잘 어우러지는 경북의 아름다운 건축물이 많아지면 관광이 활성화 되는 등 지역경제 활성화에도 큰 역할을 할 것"이라고 기대했다.

