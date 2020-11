케이피엠테크-텔콘RF제약, 휴머니젠과 코로나19 치료제 국내·필리핀 판권 계약

[아시아경제 장효원 기자] 케이피엠테크 케이피엠테크 042040 | 코스닥 증권정보 현재가 3,855 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,250 2020.11.04 08:40 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일케이피엠테크 "최대주주 텔콘RF제약으로 변경"【화제의테마】 내일 (3일) 급상승 시작하는 '핵심 테마' 4選 close 와 텔콘RF제약 텔콘RF제약 200230 | 코스닥 증권정보 현재가 7,310 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,350 2020.11.04 08:40 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일텔콘RF제약, 주가 6210원.. 전일대비 0.0%최초 지정! 국내 개발 신약 ‘이 기업’! 오를 수 밖에 없는 이유 close 이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제의 국내 및 필리핀 라이선스를 확보했다.

케이피엠테크와 텔콘RF제약은 지난 3일 휴머니젠(Humanigen)과 렌질루맙(Lenzilumab)에 대한 개발 및 상업적 권리를 취득하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 라이선스 확보 지역은 국내 및 필리핀에 해당된다.

라이선스 금액은 총 2000만달러로 케이피엠테크와 텔콘RF제약이 각각 절반씩 부담한다. 계약금은 600만달러다. 1차 잔금 600만달러는 미국 임상 3상 성공이 미국증권거래소에 공표될 때 지급하고, 2차 잔금은 800만달러는 미국에서 긴급사용승인(EUA) 또는 신약승인(NDA) 완료 시 지급하는 마일스톤 계약이다.

양 사는 임상 실패 시 발생할 수 있는 경제적 리스크를 최소화하기 위한 안전장치도 마련했다. 특수관계인 에버코어인베스트먼트가 임상 3상 성공시까지 케이피엠테크 및 텔콘RF제약에 각 35억원씩 총 70억원 상당의 담보를 제공하는 계약을 체결했다.

휴머니젠은 미국 캘리포니아에 위치한 세포 및 유전자 치료제 개발 기업이다. 보유 파이프라인 렌질루맙을 활용한 코로나19 치료제는 경쟁력을 인정받아 미국 국립보건원(NIH)에서 후원하는 ‘ACTIV-5 Big Effect Trial(ACTIV-5/BET)' 임상이 진행 중이다. 또한 브라질에서도 미국 임상 프로토콜과 동일하게 임상3상을 진행하고 있다.

이번 계약으로 케이피엠테크와 텔콘RF제약은 성공적인 지분투자에 이어 코로나19 치료제 판권까지 확보하게 됐다. 양 사가 투자한 이후 휴머니젠은 미국 나스닥 시장에 상장돼 거래 중이다.

지난 3일 기준 국내 누적 코로나19 환자수는 2만6000명이 넘었고 필리핀은 38만5000명에 육박했다. 필리핀은 하루 신규 확진자 수가 2000여명 넘게 발생하고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr